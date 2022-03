A Fossanova la prima edizione di Arte in Danza

Si terrà nello splendido borgo di Fossanova la prima edizione di Arte in Danza una rassegna di studio e spettacolo, arte e cultura organizzata dal Comune di Priverno, Regione Lazio e ATCL - Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio con la direzione artistica di Filippo Venditti e Barbara Tudini.

Due giorni, sabato 19 e domenica 20 marzo, dedicato a studenti, esperti e semplici appassionati, per osservare da diversi punti di vista l’arte della danza: stage con docenti di fama internazionale e un concorso per giovani talenti, oltre ad una serata di spettacolo dal vivo, una conferenza di medicina della danza, la presentazione di un libro e una mostra fotografica.

Classico, neoclassico, contemporaneo, modern, hip hop, urban, improvvisazione: questi gli stili di danza che animeranno gli spazi della ex Infermeria dei Conversi di Fossanova per un fine settimana di alta formazione e spettacolo.

Il programma dettagliato

Stage

Si terranno sabato 19 marzo le classi di danza (aperte ad allieve e allievi da tutta Italia) con i maestri, coreografi e direttori di importanti realtà di formazione professionale. Ospiti, per le lezioni di tecnica classica e punte, Gerardo Porcelluzzi, docente della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, e Nicoletta Pizzariello, docente dell’Accademia Nazionale di Danza; per il contemporaneo, Michele Merola, direttore artistico della MM Contemporary Dance Company e del progetto di perfezionamento professionale Agora Coaching Project, e Ricky Bonavita, coreografo, direttore artistico di PinDoc e docente dell'Accademia Nazionale di Danza; per la street dance, Andrea Pacifici, ballerino e coreografo di fama internazionale; per le lezioni di riequilibrio posturale per danzatori, Annamaria Salzano, dottoressa in Fisioterapia e Posturologia, docente di Anatomia applicata alla danza presso la Scuola dell’Opera di Roma.

Concorso

I maestri faranno parte della Giuria della prima edizione del Concorso Arte in Danza, in programma a Fossanova nella giornata di domenica 20 marzo, aperto ad allieve/i, scuole di danza, danzatrici e danzatori di tutte le nazionalità. Un’ulteriore opportunità, per i giovani talenti, di farsi notare dai maestri e direttori presenti in commissione e di ricevere borse di studio per formazione, perfezionamento e tirocinio professionale. La competizione prevede quattro livelli: Primi passi (7/9 anni), Allievi (10/12 anni), Juniores (13/16 anni), Seniores (17/26 anni); tre sezioni: solisti, passo a due, gruppi; quattro categorie: classico/neoclassico, contemporaneo, modern, hip hop/fusion e contaminazioni.

Ad Arte in danza, formazione, competizione e approfondimento: un’occasione per apprendere da vicino il metodo di insegnamento di alcuni tra i più prestigiosi centri di formazione professionale, per immergersi nella creatività contemporanea e per mettersi alla prova in palcoscenico.

Incontri

Parallelamente allo stage, Arte in danza propone in questa sua prima edizione due appuntamenti speciali dedicati alla scoperta dell’arte coreutica anche dal punto di vista teorico, visivo e scientifico.

Sabato 19 marzo, alle 15:30, si terrà la Presentazione de Il Teatro Sospeso | Dancing locked-down, progetto fotografico a cura di Damiano Mongelli, che ha portato alla pubblicazione di un libro (edito da GRAFFITI) e all’esposizione di una serie di inediti scatti del Teatro dell’Opera di Roma, catturati durante i lunghi mesi di emergenza pandemica tra il 2020 e il 2021. Immagini di luoghi e di assenze, tra rinascita e trasformazione, per una forma d’arte che non dovrebbe mai conoscere sosta né luci spente. La Mostra fotografica, reduce dal successo al Teatro Costanzi, dove è stata inaugurata in presenza della direttrice del Corpo di ballo dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato (restando aperta al pubblico dal 16 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022), approda ora a Fossanova tra i meravigliosi spazi di Arte in danza. Con l’autore Damiano Mongelli, fotografo e ballerino dell’Opera di Roma, saranno presenti Sonia Quattrociocche, Assessore alla Cultura del Comune di Priverno, e Lula Abicca, autrice di articoli di danza e collaboratrice di Danzaeffebi.

Nella stessa giornata, alle 16:30, si terrà una Conferenza di Medicina della Danza riguardante le possibili patologie legate all’attività del danzatore e i metodi d’intervento più efficaci. Interverranno: il prof. Agostino Tucciarone, primario ortopedico dell’ospedale ICOT di Latina, specialista in Ortopedia e Traumatologia e Medicina dello Sport; la prof.ssa Annamaria Salzano, docente di Anatomia applicata alla Danza presso la Scuola dell’Opera di Roma; la dott.ssa Fabiana Camuso, fisioterapista perfezionata in Posturologia dei danzatori. Moderatrice dell’incontro, Lula Abicca.

Spettacolo

Il programma di spettacolo entrerà nel vivo nella serata di sabato 19 marzo: ospite di Arte in danza sarà infatti la Compagnia Excursus/PinDoc diretta da Ricky Bonavita, in scena alle 21:00 al Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno con la produzione Quadri 2022.

Il progetto, firmato dallo stesso Ricky Bonavita e da Valerio De Vita, raccoglie con nuovi allestimenti alcune sezioni coreografiche appartenenti al repertorio più recente della compagnia, accompagnate da brani di nuova creazione.