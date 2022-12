Artisti in mostra a Cori per Natale

"Se il racconto di un territorio passa attraverso la sua storia e il suo prezioso artigianato, non potete mancare all'esposizione d'arte all'interno dell'evento 'Natale a Cori Valle'": questo l'appello per la mostra che il 18 dicembre viene allestita all'interno dello storico Palazzo Riozzi-Fasanella. L'evento è stato organizzato per le festività dai commercianti di Cori Valle in collaborazione con il Comune.

In mostra le opere dello storico artista corese Pietro Nazzari, scomparso da pochi anni, curate dalla figlia. Mentre nella sala esterna laterale del palazzo saranno esposti gli oggetti di fine design realizzati da "Wonder Wood Lab" di Fabio Martella, accompagnati dalle preziose opere del pittore Marco Baldassari. Oltre alle mostre a Palazzo Riozzi arricchscono il calendario degli eventi nel centro cittadino anche spettacoli, kermesse musicali, dimostrazioni e vendita di prodotti locali.