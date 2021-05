A San Felice: “Ascoltando Madre Natura, trekking nel promontorio del Circeo”

In occasione della Festa della Mamma, che in Italia si festeggia la seconda domenica del mese di maggio, la Pro Loco di San Felice organizza l’iniziativa “Ascoltando Madre Natura, trekking nel promontorio del Circeo”.

Sabato 8 maggio si partirà dal centro storico di San Felice Circeo per arrivare fino all’atrio della Casa di Circe presso la località Le Crocette: una piacevole passeggiata all’ombra di leggi e ornielli alla scoperta delle piante che crescono lungo il cammino, ascoltando i suoni e gli odori della Natura, fino a giungere al panorama mozzafiato sul mare.

La passeggiata, della durata di circa tre ore, non presenta particolari difficoltà, ma occorre prenotare perché i posti, nel rispetto delle norme anti COVID-19, sono limitati.

L’appuntamento

È dunque per sabato 8 maggio alle ore 9.15 in piazza Lanzuisi a San Felice Circeo. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri: 0773/547770 e 329.9166914 o inviare una email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com . È obbligatorio l’uso della mascherina.