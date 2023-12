Aspettando il Natale al Museo Archeologico di Priverno

Indirizzo non disponibile

Nell’ambito della ricca programmazione di eventi natalizi organizzati dall’Amministrazione Comunale di Priverno arrivano anche una serie di iniziative che vedranno protagonista il Museo Archeologico della città. Nelle giornate dall'8 al 10 dicembre si terranno una serie di iniziative.

Si parte venerdì 8 alle ore 17.00 presso il Museo con la presentazione del libro per bambini "Mi chiamo Tommaso. San Tommaso d'Aquino!" durante la quale interverrà l'autrice Rosella Tacconi.

Sabato 9 dicembre alle 16.30 si terrà l'inaugurazione della mostra La Fuga in Egitto, in mostra alcune incisioni di Giandomenico Tiepolo, celebre artista del '700 veneziano.

Sempre sabato, ma al Museo della Matematica di Priverno si terrà "Mille Forme... le geometrie di Babbo Natale" un laboratorio matematico che sorprenderà adulti e bambini.

Si terrà domenica 10 dicembre una visita guidata tra Museo e centro storico che permetterà di scoprire cronaca, racconti e curiosità relativi a circa 2000 anni di storia di Priverno. Si partirà alle ore 15.00 dal Museo Archeologico e si andrà in giro alla scoperta del centro storico, per vicoli, palazzi e chiese di Priverno. Costo della visita compreso ingresso al Museo: € 7.50.Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare ai numeri 349 1814504 - 347 2330723 - 0773 912306 o via email all’indirizzo musei.priverno@lemacchinecelibi.coop

Per i più piccini invece è in programma una iniziativa che ha riscosso negli anni precedenti un grande successo “All’Albero del Museo pensaci tu”. Dopo aver realizzato insieme una serie di decorazioni a tema, i bambini potranno decorare insieme l’albero di Natale del Museo, senza dimenticare usi e costumi dei Romani durante le loro festività.

L’appuntamento

È al Museo Archeologico dall'8 al 10 dicembre.Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per tutte le attività, sono a disposizione i numeri 3472330723 / 3491814504 e l'indirizzo email musarchpriverno@gmail.com