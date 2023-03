Aspettando Polline: l’ultimo appuntamento è con Edipus

Ultimo appuntamento con Aspettando Polline, la rassegna che ha preceduto il festival che promuove il teatro contemporaneo under 35 ideata e promossa da Matutateatro.

Domenica 2 aprile presso l’accogliete MAT Spazio Teatroandrà in scena Edipus una produzione MareAltoTeatro che vede in scena Silvio Barbiero diretto da Giovanni Testori.

Il testo, scritto da Giovanni Testori, è un’attestazione d’amore per il teatro, scritto in una lingua inventata che fonde materia e poesia.

Un attempato capocomico abbandonato dalla sua compagnia, porta in scena tutto solo una scabrosa versione del classico testo di Sofocle: una interpretazione divertente e rivoluzionaria del mito in cui si riflette sul teatro di tutti i tempi e attore e spettatori si ritrovano complici e liberi di esprimere la loro stessa passione per questa antichissima arte.

L’appuntamento

È per domenica 2 aprile alle ore 18.00 al MAT Spazio Teatro di Sezze. Per informazioni è a disposizione i numeri 3286115020 – 3200140620 (anche WhatsApp).