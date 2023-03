Aspettando Polline: nuovo appuntamento teatrale a Sezze

Biglietto d'ingresso ai singoli spettacoli: intero € 10 – ridotto € 8 (under 30 o per gruppi da minimo 4 persone)

Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Polline, il festival dedicato alla scena teatrale delle nuove generazioni organizzato da Matutateatro.

Aspettando Polline prosegue sabato 18 domenica 19 marzo presso il MAT Spazio Teatro di Sezze con gli spettacoli “Shakespeare kills radio stars” e “Dentro Roma”.

In scena sabato alle ore 21.00 “Shakespeare kills radio stars” di e con Alessandro Balestrieri, con Mattia Balestrieri, Amedeo Morosillo e Daniele Pavignano.

Un concerto/spettacolo difficilmente identificabile con un genere: una performance che va oltre il concerto, un non-concerto, un non-spettacolo, un ibrido nel quale perdersi lasciandosi guidare dalle parole, dai suoni e dalle immagini. I testi utilizzati provengono sostanzialmente da tre opere: Sogno di una notte di mezza estate, Romeo e Giulietta, Macbeth. Opere molto diverse tra loro ma che insieme restituiscono l'interezza delle passioni umane, ad essi si aggiungono altri innesti provenienti da Come vi piace, Amleto e Coriolano.

Nel pomeriggio di domenica, alle ore 18.00, andrà in scena “Dentro Roma” di e con Titta Ceccano e Giuseppe Pestillo, sound design di Mirjana Nardelli e Francesco Altilio.

Uno spettacolo, che è reading ma anche mise en espace, ispirato al romanzo pasoliniano “Ragazzi di vita”. Da una parte segue la natura cinematografica del racconto restituendo, grazie al disegno sonoro dei compositori Francesco Altilio e Mirjana Nardelli, l'immaginario filmico che la lettura del testo produce, tra assonanze musicali e citazioni sonore dal cinema pasoliniano. Dall'altra valorizza gli elementi comici del testo, quelli, si direbbe “picareschi”, in modo che comico, tragico, lirico e prosaico si alternino nel corso dello spettacolo.

È dunque per sabato 18 alle ore 21.00 e domenica 19 alle ore 18.00. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione, per via Whatsapp, il numero 3286115020.