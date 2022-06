"Atmosfere gospel" a Gaeta

"Atmosfere gospel" è la rassegna a cura di C.F.A. Accademia Musicale dei Campi Flegrei che fa tappa a Gaeta sabato 9 alla chiesa di Santa Maria di Porto Salvo (Salita degli Scalzi, 17) alle 19.30.

Quaranta coristi di Eyael, coro nato dalla fusione del coro Città di Pozzuoli e dal coro città di Gaeta, daranno vita ad un concerto in cui l’energia dirompente del gospel sarà protagonista. I brani previsti in scaletta sono: Amen, My lord kumbaja, How Lord Excellent, I won't go back di William McDowell, Thank you Jesus, Ride on King Jesus, The Battle of Jericho, Adiemus.

“Sono molto felice - dichiara Enrica Di Martino, direttrice artistica della rassegna e presidente della C.F.A. – di questa rassegna perché i protagonisti sono due cori che per la prima volta si esibiranno insieme. La forza del Gospel risiede proprio nella sua capacità di unire le persone; i brani che proponiamo sottolineano il senso di fratellanza, di condivisione tipici di questa musica. Come per magia, come accade sempre nel Gospel, le tante componenti si fondono in un’unica voce. Già nell’esperienza dell’International gospel days, dove si sono esibiti cori nazionali ed internazionali, ho notato come le peculiarità dei singoli si fondono con quelle degli altri partecipanti dando vita ad un vero intreccio artistico particolarmente gradito al pubblico. A Gaeta sarà la chiesa di Santa Maria di Portosalvo, suggestiva location, ad ospitarci e a darci la carica per fare conoscere la nostra musica”.