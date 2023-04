Audax 300 km: fa tappa ad Aprilia il raduno vespistico di respiro internazionale

Prezzo non disponibile

Torna in terra pontina una tappa dell’Audax 300 km, raduno vespistico di respiro internazionale che avrà per tema quest’anno l’Impero Romano.

Il 29 aprile, oltre 300 vespisti partiranno da Aprilia andranno a Roma e faranno ritorno passando per i Castelli Romani: dall’Appia alla Laurentina, l’Ostiense e l’Ardeatina. La manifestazione in zona è organizzata dal Vespa Club Sermoneta e dal Moto Club Innocenti Aprilia.

Arriveranno partecipanti davvero da tutto il mondo, oltre Italia ed Europa, provenienti anche dal Giappone, dall’Indonesia, dal Messico, dal Pakistan e dagli Stati Uniti. Sarà presente poi la prima rete nazionale francese TF1 per includere l’Audax 300 km in un documentario dal titolo “Tutte le strade portano a Roma”, che sarà trasmesso il prossimo anno all’interno del programma d’informazione “Reportages”.

Aprilia sarà tappa della corsa ospitando partenza e arrivo, in quanto sorta in un luogo strategico tra Roma e gli antichi porti di Anzio e Nettuno in cui venivano addestrate le milizie.

Ogni Comune attraversato promuoverà prodotti tipici e bellezze naturali e architettoniche in una manifestazione che è nata come sportiva, ma che poi è diventata culturale e un ottimo volano di promozione territoriale.

L’appuntamento

È dunque ad Aprilia il 29 aprile.