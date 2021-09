Bande Partigiane dei Monti Lepini presentato a Sezze

Sarà presentato per la prima volta a Sezze il libro “Bande partigiane dei Monti Lepini. Relazioni ufficiali del fondo ricompart dell’Archivio centrale dello Stato” di Michelangelo Leva edito da Atlantide.

Leva, originario di Sezze, ha iniziato a studiare l’argomento lavorando alla sua tesi di laurea in Relazioni Internazionali conseguita all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Tempo dopo, continuando a documentarsi ha avuto accesso al cosiddetto Fondo Ricompart (ricompense partigiane) dell’Archivio Centrale dello Stato a Roma dove ha potuto consultare e raccogliere in questo volume una grande mole di documenti che permette di gettare una nuova luce sulla Resistenza sui Monti Lepini e nell’Agro Pontino.

Il libro di Michelangelo Leva testimonia come anche il territorio lepino e pontino fu attraversato dalla lotta di Liberazione. Dopo l’8 settembre 1943, militari e gruppi di cittadini radunati in bande diedero vita ad atti di sabotaggio, propaganda antinazista, recupero di armi e munizioni, assistenza a prigionieri evasi, azioni armate e attività informativa a favore delle forze alleate.

Accanto all’autore ci saranno Dario Petti, editore e direttore della casa editrice Atlantide, Giancarlo Onorati, docente di storia e filosofia presso il Liceo Pacifici De Magistris e direttore del Centro studi Semata, e Quirino Briganti presidente della Compagnia dei Lepini. Le letture di brani saranno affidate a Dylan speaker di Dimensione Radio Soft.

L’appuntamento

È dunque per sabato 11 settembre alle ore 17:00 presso la suggestiva Dimora storica Vigna La Penna in via Scopiccio 2. L’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare ai numeri 3386108996 o 3666710642.

