Il Barone Rampante in scena a Latina

Prosegue la rassegna Vie della Scena organizzata dalla Compagnia Botteghe Invisibili di Latina in collaborazione con l’Associazione Domus Mea.

In scena domenica 25 febbraio lo spettacolo per famiglie Il Barone Rampante liberamente tratto dal racconto di Italo Calvino.

In scena Maria Elena Lazzarotto e Francesco D’Atena in un omaggio a uno dei racconti della trilogia I Nostri Antenati che parla dell’Uomo e della società contemporanea, delle sue paure e le sue ipocrisie.

Cosimo un giorno in segno di protesta contro la sua famiglia sale sull’albero del giardino di casa sua e promette di non scendere mai più. Cosimo si distacca dalla sua nobile famiglia ma il suo non è solo un gesto di disobbedienza e la sua vita non sarà limitata e monotona perché relegata sopra un albero, quello sarà solo l’inizio di una grande avventura.

L’appuntamento

È per domenica 25 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala di Botteghe Invisibili a Latina. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 333 81 48 883, 333 24 76 762 e 0773 19 95 778 e l’indirizzo email bottegheinvisibili@gmail.com