Ascanio Celestini in scena a Sezze per Radure

Al via la terza edizione di Radure Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud, la rassegna teatrale a cura dei Comuni di Priverno, Segni, Maenza, Norma, Sezze e Cori, finanziato da Regione Lazio nell’ambito del progetto integrato Invasioni Creative di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio e in collaborazione con la Compagnia dei Lepini.

Ad aprire questa bella manifestazione che affianca importanti produzioni nazionali con produzioni locali di altissimo livello è lo spettacolo Barzellette di e con Ascanio Celestini.

Sabato 19 giugno presso Palazzo Rappini, sede del centro sociale Calabresi a Sezze andrà in scena uno spettacolo che nasce dall’omonimo libro di Celestini edito da Einaudi.

Le barzellette attraverso l’ironia spesso sanno sdoganare tabù, pescano nel torbido dandone una visione netta e diretta. Ascanio Celestini ha raccolto storielle in giro per il mondo e, accompagnato dalle musiche di Gianluca Casadei, ce le presenta così come sono: irridenti, libere e dissacranti.

L’appuntamento

È per sabato 19 giugno alle ore 21.30 a Sezze, per partecipare è obbligatorio prenotare il proprio posto chiamando il numero 333 321 6929 dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 13.30.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...