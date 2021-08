“Il profumo dell’ultimo tango”: lo spettacolo in scena in piazza a Bassiano

La piazza di Sant’Erasmo a Bassiano ospita nella serata di giovedì 12 agosto la pièce teatrale “Il profumo dell’ultimo tango”, tratta dal romanzo omonimo di Gian Luca Campagna. Uno spettacolo in 4 atti, che unisce musica, teatro, reading e letteratura, per la regia di Simona Serino, portato in scena dalla compagnia Palco 19.

Lo spettacolo sintetizza alcuni momenti principali del romanzo ambientato durante la feroce dittatura militare argentina degli anni ’70 fino ai giorni nostri, con protagonista lo strampalato detective italoargentino José Cavalcanti, chiamato a indagare in una tentacolare Buenos Aires su un caso nuovo ma che affonda le sue radici a 40 anni prima, tra giustizia, vendetta, perdono nell’eterna lotta tra Bene e Male, cercando di far affiorare storie dimenticate, con la memoria e la testimonianza utilizzata come antidoto all’indifferenza e all’oblio, unita alla ricerca dell’identità e ai diritti umani calpestati.

Il cast degli attori è composto da Juri Battisti (nel ruolo di José Cavalcanti), Mariangela Rosa, Francesca Castaldi, Martina Dora Sanguigni, Giorgio Bastonini, Giorgio Bròcani e lo stesso Gian Luca Campagna, per la regia di Simona Serino.

La trama

Buenos Aires, giugno 1978. In nome dell’orrore l‘Argentina della junta militar si prepara al trionfo dei Mondiali di calcio, gli oppositori vengono prelevati dalle case e fatti sparire nel nulla. Sono i desaparecidos. Buenos Aires, giugno 2018, scompaiono altri ragazzi. Josè Cavalcanti, investigatore privato che trasforma nell’ora di pranzo il suo pied à terre in un’alcova per gourmet, è ingaggiato da una sua ex fiamma per ritrovare il figlio adolescente desaparecido. Nella cornice di notti etiliche, ritmate da tanghi malinconici, tra ufficiali in pensione, spie sempre in azione, magistrati politicizzati, prostitute sotto mentite spoglie, dottori della morte pentiti, operai senza futuro, immigrati italiani nostalgici, Cavalcanti scoprirà che i ragazzini scomparsi sono parenti dei sostenitori della junta militar. Ma chi li ha rapiti e perché? Qual è la sorte che li attende? In sella al suo sidecar Ural, con l’aiuto-chef Cholo e i due dogo Clan & Destino, Cavalcanti scoprirà una verità tragica e amara… Giustizia, vendetta e perdono danzano su un filo sottile che rischia di spezzarsi a ogni alito d’azione.

L’appuntamento

L’appuntamento è per le 21 di giovedì 12 agosto in piazza Sant’Erasmo a Bassiano; lo spettacolo è con ingresso libero e nel rispetto delle norme antiCovid19.

