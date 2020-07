Bassiano in Rosa: due giorni di cultura e divertimento

Torna per la sua VIII edizione la manifestazione Bassiano in Rosa, fortemente voluta dall’Assessorato alle Pari Opportunità come occasione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, di condivisione di cultura e valori positivi.

Due giorni di eventi in programma per sabato 1 e domenica 2 agosto ospitati presso l’Auditorium Comunale. Una manifestazione dedicata promossa, ideata e realizzata da donne per tutta la cittadinanza.

Una mostra di pittura che vedrà esposte le opere di Carmen Piccoli e di Eva Shunk, si potrà assistere a pillole di prosa e poesia a cura di Amalia Avvisati, e poi la musica di Marcos Palombo e Martina Dukovska con il loro Recital Duo Saxofono e Pianoforte e infine il mercatino dell’artigianato.

L’appuntamento

È dunque per sabato 1 e domenica 2 presso l’Anfiteatro Comunale di Bassiano. Ogni evento di svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19.

