Gegia e Manuela Villa in "Bastarde senza gloria" al Teatro Europa

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa 2023-2024 del Teatro Europa di Aprilia: sabato 24 febbraio andrà in scena lo spettacolo "Bastarde senza gloria".

Un racconto tragicomico che vede protagoniste sette donne che lavorano nella stessa fabbrica. Attraverso battute al vetriolo raccontano sé stesse, le loro fragilità, i piccoli grandi drammi che la vita preserva: in questo spettacolo una pausa caffè si trasforma in uno stillicidio di accuse, giudizi, condanne, in una lotta alla sopravvivenza in cui tutto è lecito.

In scena Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Giulia Perini, Elisabetta Mandalari, Eugenia Bardanzellu dirette da Gianni Quinto.

Ci troviamo davanti a un testo di Siddhartha Prestinari che affronta importanti tematiche sociali in cui il dramma e la commedia si alternano con leggerezza.

L’appuntamento

È dunque per sabato 24 febbraio alle ore 21.00 presso il Teatro Europa di Aprilia. È possibile acquistare i biglietti on line sul circuito Ciaotickets o presso il botteghino del teatro, per maggiori informazioni sono a disposizione i numeri 335.8059019 - 06.97650344.