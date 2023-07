A Sperlonga Bazzano Beach festeggia i 20 anni di attività

Una storia di successo nel settore dei lidi balneari, ristorazione e intrattenimento. Bazzano Beach, icona tra le spiagge, ristoranti e club di Sperlonga, è orgogliosa di annunciare il suo 20º anniversario.

Da due decenni, Bazzano Beach, propone un’esperienza eccezionale ai suoi ospiti, offrendo servizi di alta qualità, divertimento e relax in una location da sogno. Situato in una delle località costiere più affascinanti del Lazio, Bazzano Beach ha conquistato il cuore di residenti e turisti grazie alla sua atmosfera accogliente, alla spiaggia immacolata e al servizio impeccabile.

“Il nostro obiettivo - dichiara il patron Renato Cardogna - è sempre stato quello di creare un ambiente unico, dove gli ospiti possano godersi giornate indimenticabili sotto il sole, degustare prelibatezze culinarie e bere un drink, ascoltando ottima musica e ammirando il tramonto. Il nostro lido balneare offre una vasta gamma di servizi per soddisfare tutte le esigenze dei nostri ospiti. La nostra spiaggia, premiata con la Bandiera Blu per la sua qualità delle acque, pulizia e sicurezza, offre lettini e ombrelloni per il massimo comfort”.

Il ristorante di Bazzano Beach è rinomato per la sua cucina di alta qualità, che combina sapientemente i sapori mediterranei con una nota di innovazione. Il team, esperto, di cucina, crea piatti gustosi utilizzando ingredienti freschi e locali, offrendo un'esperienza gastronomica indimenticabile. Dalle specialità di pesce alle opzioni vegetariane, il menù soddisfa tutti i gusti.

Ma Bazzano Beach è molto più di un semplice lido balneare e ristorante: il club è un luogo di ritrovo per gli amanti delle buone vibrazioni. Tutte le domeniche, infatti, una parte dell’arenile si trasforma in un salotto colorato nel quale, un target di pubblico medio alto, si diverte degustando un drink e ascoltando la musica di dj di fama nazionale e internazionale.

Per i suoi vent’anni di storia questo salotto di sabbia sarà il palcoscenico degli eventi che si succederanno. Dal mattino ci sarà una diretta dalla postazione dj con la voce e la musica di Max Guadalaxara in onda su Radio Spazio Blu, una delle emittenti radiofoniche più ascoltate nella Riviera di Ulisse. Durante il pranzo il jazz sarà la colonna sonora di una proposta culinaria che vede la partecipazione, oltre al team del locale, del noto chef pontino Fausto Ferrante. Dalle 16 si anima il dancefloor con il dj Massimo

Marino, uno di casa, se si considera il fatto che rappresenta, con il suo sound, la vera cifra stilistica del salotto musicale. Marino, pontino di nascita, ha da sempre coltivato una passione per un suono mai banale, ma perennemente pregno di emozioni. Lo seguirà Paolo Pompei, storico dj romano, che a Bazzano Beach rappresenta l’eccezione che conferma la regola, con il suo gusto musicale elitario ed emblematico che, nel corso dei decenni, ha fatto ballare e divertire diverse generazioni.

L’epilogo della festa, vedrà l’arrivo, in consolle, dell’artista Hector Romero. Nato e cresciuto nel Bronx, Romero ha messo i dischi in luoghi leggendari come il Limelight, Palladium, Save The Robot e The Roxy. Dopo essersi consolidato come uno dei migliori

dj americani è divenuto, sin dai primi anni 90, il principale ambasciatore del suono di New York City nel mondo. Dj e producer, è stato artefice dell’invenzione di un sound rappresentativo di atmosfere uniche e piene di sentimento. Da tempo collabora con l’etichetta Def Mix Music con la quale ha avuto la possibilità di lavorare con vere e proprie leggende della consolle come David Morales e Frankie Knuckles. Lui è stato scelto come guest star dell’evento per i vent’anni di Bazzano Beach.

“In questi 20 anni - conclude Renato Cardogna - Bazzano Beach ha superato molte sfide e io e la mia famiglia siamo grati a tutti coloro che, con il loro supporto e collaborazione, hanno reso possibile questo traguardo. Vogliamo ringraziare i nostri clienti affezionati per la loro fiducia e supporto, lo staff dedicato per il loro impegno e passione nel fornire un servizio eccellente, nonché la comunità locale per il suo sostegno costante. Ringrazio infine i brand che ci hanno concesso la loro fiducia e il loro aiuto concreto consolidato negli anni da rapporti straordinari e produttivi: Yamaha, Remix Sound, Corona, Campari, Lazial bevande e Purificato”.

Per ulteriori informazioni su Bazzano Beach, le prenotazioni o gli eventi speciali, si prega di visitare il sito web www.bazzanobeach.it le pagine social ufficiali o contattare il numero di telefono 3335691181.