Beast without beauty in scena al Fellini di Pontina

Un appuntamento dedicato alla danza contemporanea è quello con La Nuova Stagione del teatro Fellini di Pontinia in programma per venerdì 15 aprile: andrà in scena Beast without beauty.



L’originale creazione coreografica di Carlo Massari e C&C Company propone al pubblico l’osservazione cinica della società moderna, dell’umanità e delle relazioni interpersonali.

Attraverso la danza e il physical theater in un perfetto mix con altre arti performative come cinema e drammaturgia, Beast without beauty propone uno studio irriverente e cinico della miseria umana, della superficialità delle relazioni dell’incomunicabilità che le caratterizzano, la mancanza di espressione dei propri sentimenti e di sincerità con sé stessi e con gli altri.

Una commedia dell’assurdo, venata di ironia nera che racconta la società moderna.

In scena Carlo Massari, Emanuele Rosa, Giuseppina Randi.

L’appuntamento

È per venerdì 15 aprile alle ore 21.00, per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo info@fellinipontinia.it oppure contattare i numeri 329.2068078 e 392.5407500.