A Priverno “La Befana vien di giorno”

Con l’arrivo dell’Epifania giungono al termine le festività natalizie, ma questo non vuol dire che non ci si possa godere ancora qualche momento di riposo e divertimento, soprattutto con per i bambini che torneranno presto a scuola.

A Priverno arriva alla sua conclusione la manifestazione Bianco Priverno che ha accompagnato cittadini e visitatori durante le Feste, il 6 gennaio si terrà la manifestazione La Befana Vien di Giorno con una serie di iniziative per tutte le età.

Si partirà alle 15.30 presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale con a premiazione dei vincitori della seconda edizione della Babbo’s Red Running. Alle 16.00 è in programma la divertente tombola degli animali per bambini animata dalle befane del paese dei balocchi, nel fantastico Villaggio degli Elfi.

Nel corso del pomeriggio il centro storico di Priverno sarà animato da spettacoli di clownerie, hula hoop, e giocoleria comica e alle ore 17.00 nello spazio antistante i Portici Comunali si terrà la tombola de nà vota, con gli sketch dei Ragazzi del Servizio Civile.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 6 gennaio a partire dalle 15.30 nel centro storico di Priverno