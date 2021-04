Bella ciao: il Teatro Bertolt Brecht celebra on line la Festa della Liberazione

Anche il Teatro Bertolt Brecht celebra il giorno della Festa della Liberazione, un importante anniversario che ricorda la liberazione del nostro Paese dal regime nazi-fascista portata a termine dai partigiani italiani affiancati dagli eserciti angloamericani. Un giorno in cui tutte le forze politiche democratiche si uniscono per ricordare la liberazione dalla dittatura fascista, avuta con sacrificio e largo spargimento di sangue.

Non potendo ancora organizzare spettacoli in presenza il collettivo teatrale Bertolt Brecht di Formia propone un appuntamento on line da seguire in diretta domenica 25 aprile dalle ore 18 sulla pagina facebook Teatro Bertolt Brecht, Teatro Bertolt Brecht Formia e Festival dei teatri d’arte mediterranei: Bella Ciao.

All’interno della rassegna Incontri e Racconti e del progetto della Regione Lazio Officine Culturali e il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, arriva un evento durante il quale attraverso parole, musiche e canti si ripercorrerà un momento fondamentale della storia italiana.

Ad esibirsi Maurizio Strammati, Pompeo Perrone, Chiara Ruggeri, Dilva Foddai, Chiara Di Macco, Antonio Pernarella e Guido Falco.

L’appuntamento

È per domenica 25 aprile a partire dalle 18.00 on line.