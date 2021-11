A Formia va in scena “La Bella e la Bestia”

Proseguono gli appuntamenti dedicati al pubblico più giovane con la rassegna Famiglie a Teatro promossa dal Teatro Bertolt Brecht all’interno del progetto “Officine culturali della Regione Lazio” e del riconoscimento del Mibac e ospitata presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih a Formia.

Domenica 21 novembre andrà in scena un grande classico: La Bella e La Bestia, una fiaba da cui sono stati tratti una serie di film tra cui anche la celebre trasposizione Disney.

A dare vita a questa fiaba intramontabile è la compagnia Arterie Teatro in co-produzione con il Teatro Tieffeu di Perugia che sottolineerà l’incredibile attualità di questo racconto, ovvero l’importanza di andare al di là dei pregiudizi, rovesciando gli stereotipi e i canoni di bellezza.

È un mostro chi ha delle brutte sembianze ma nasconde un animo gentile, o chi sebbene di gradevole aspetto si rivela cattivo ed egoista? La nostra protagonista saprà andare al di là delle apparenze e la nostra Bestia saprà farsi comprendere e amare.

L’appuntamento

È per domenica 21 novembre alle ore 17.30 presso il presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih in via Vitruvio 343 a Formia. È possibile acquistare il biglietto per il singolo spettacolo, per 7 dei 17 spettacoli della rassegna a soli 30 euro, o a 14 spettacoli per 60 euro. Per informazioni è possibile chiamare il numero 3273587181 o semplicemente recarsi presso le sedi di Fuori Quadro e Teatro Bertolt Brecht.