Best Wine torna a Bassiano con l’edizione Semprevisa

Nel centro storico di Bassiano torna nel fine settimana di sabato 19 e domenica 20 agosto la manifestazione Best Wine, questa volta nell’edizione Semprevisa.

Anche questa edizione estiva avrà come principale obiettivo la promozione delle particolarità enogastronomiche territoriali.

Nel cuore del cento lepino produttori di vini con particolare riguardo ai vitigni autoctoni, olii, ed altre tipicità accompagneranno la scoperta dei visitatori che avranno la possibilità di degustare ed ascoltare il racconto degli artigiani del gusto, storie di famiglie e filosofie produttive. Ma Best Wine non è solo degustazioni; sia sabato 19 che domenica 20 agosto è infatti previsto intrattenimento musicale per allietare le serate dei partecipanti.

Ogni giornata avrà un numero limite di partecipanti in modo tale da garantire l’opportuno contingentamento. Oltre al Ticket Degustazione On-Line sarà possibile acquistare il Ticket anche nei giorni dell'evento a Bassiano presso l'Info Point, fino ad esaurimento dei calici disponibili. Con il ticket degustazione giornaliero (20 euro) si ha accesso alla degustazione, agli stand enogastronomici posti negli edifici storici del paese.

L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 agosto presso il centro storico di Bassiano dalle 18 alle 23.