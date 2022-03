A Sezze va in scena Bestiario Materano

Nuovo appuntamento a Sezze con la rassegna Famiglie a Teatro a cura di Matutateatro, realizzata in collaborazione con ATCL e il Comune di Sezze e ospitata presso l?Auditorium San Michele Arcangelo.

Andrà in scena domenica 27 marzo lo spettacolo Bestiario Materano della compagnia IAC.

In scena le due attrici Nadia Casamassima e Barbara Scarciolla, dirette da Andrea Santantonio che ha curato anche la drammaturgia, e un baule dal quale tirare fuori fiabe e storie della tradizione materana, tratte liberamente dai testi Fiabe materane? di Franco Palumbo e ?Quante storie? di Giuseppe Leo Sabino, ma anche costumi e oggetti di scena.

Un tuffo nel passato che è anche recupero delle tradizioni che negli anni 50 del secolo scorso sono state spazzate via indiscriminatamente e delle quali sono ora ci rendiamo conto dell?importanza. Un recupero dei vecchi racconti che i nonni facevano ai nipotini, che utilizza in parte il dialetto e in parte la lingua italiana, e che vede protagonisti principalmente animali: galli, ricci, volpi, formiche, topi, talpe, asini e lucciole.

L?appuntamento

È dunque per domenica 27 marzo alle ore 17.30 l?Auditorium San Michele Arcangelo. L?evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 attualmente vigenti. La prenotazione, da effettuare ai numeri 3286115020 e 3291099630 anche tramite Whatsapp, è obbligatoria.