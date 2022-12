Bianco Priverno: tanti eventi fino alla Befana

A Priverno dai primi di dicembre si respira l’atmosfera natalizia, un Natale un po’ diverso quello di quest’anno, perché la crisi economica impone dei sacrifici, soprattutto nelle luminarie, ma questo non vorrà dire che mancheranno i festeggiamenti fino al giorno dell’Epifania.

All’interno della classica manifestazione Bianco Priverno, arriva la rassegna “Inside Out Christmas Festival, l’arte del Natale dentro e fuori” che vuole recuperare un senso più profondo del Natale attraverso la conoscenza delle tradizioni dei nostri avi in questo periodo, le ricette tipiche il tutto unito alla cultura e lo svago.

Tutti i fine settimana fino alla Befana non mancheranno eventi per tutti i gusti e tutte le età: degustazioni, convegni, mostre, artigianato, canti natalizi, arte di strada con spettacoli di giocoleria, mangiafuoco, trampolieri, equilibristi, clown e musicisti, tombolate allegoriche, presepi e il villaggio degli Elfi per la gioia dei bambini.

Tanti i luoghi in cui trovare svago ed eventi, oltre a Piazza Giovanni XXIII, si potrà assistere a vari spettacoli presso il Teatro Gigi Proietti, presso i portici del Comune sarà installato il Villaggio degli Elfi dove i bambini potranno giocare e partecipare a divertenti laboratori; non mancherà la tradizionale tombola teatralizzata, con l’antico cartellone gigante usato sin dagli inizi del secolo scorso e recentemente restaurato. All’Abbazia di Fossanova si terrà lo scenografico Presepe Vivente e inoltre una serie di concerti. Per l’occasione anche il Castello di San Martino sarà meta ideale per tutti coloro che vorranno curiosare tra i mercatini natalizi in cerca di regali particolari.

Il programma è in continuo aggiornamento, si consiglia di seguirne i cambiamenti in tempo reale sulle pagine social del Comune di Priverno