Torna Bianco, Rosso e Pontino: le eccellenze enogastronomiche in piazza

Torna dopo lo stop di qualche anno la manifestazione Bianco Rosso e Pontino ideata dall’allora assessora alla cultura Silvio Di Francia e ospitata presso il Museo Cambellotti, una felice idea che permetteva di legare la cultura e il racconto del territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche.

Diverse le novità dell’edizione 2024 prima fra tutte il cambio di location infatti ci si sposterà in piazza del Popolo dove dal 24 al 26 maggio si terranno degustazioni, show cooking, laboratori per bambini, dibattiti e interviste a ingresso gratuito.

Altra novità di quest’anno è l’assegnazione di due riconoscimenti all’azienda e allo chef che più hanno dimostrato con il loro lavoro un forte legame con il territorio della provincia di Latina, pur innovandosi e sapendo sperimentare. I premi saranno intitolati al compianto Silvio Di Francia, che ci ha lasciato prematuramente nel marzo 2023.

Il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 si potranno degustare i migliori prodotti di aziende vitivinicole e birrifici del territorio, accompagnati dai prelibati prodotti della nostra terra e acquistare in loco i prodotti di interesse grazie alla presenza di vari stand espositivi.

Molte le associazione di categoria e di settore che hanno aderito all’iniziativa: Confagricoltura Latina, Confcommercio Lazio Sud, La Spesa nel Borgo, Coldiretti Latina, Unione Artigiani Italiani di Latina, Confesercenti Latina, Slow Food Latina, Capol, AIS Lazio, FIS Latina, Strade del Vino e dell’Olio di Latina, Associazione Provinciale Cuochi, Federcarni Lazio Sud. Grazie alla loro collaborazione prenderà vita un programma di eventi ricco e dinamico in grado di coinvolgere grandi e bambini. Previste mastrerclass con degustazione guidata di olio e vino, ma anche laboratori di mozzarella, dibattiti sulla birra artigianale, nonché show cooking e interviste alle aziende presenti.

L’evento è stato organizzato anche grazie al contributo della Regione Lazio e di Lazio Crea.

L’appuntamento

È dunque a Latina in piazza del Popolo dal 24 al 26 maggio.

Il programma della manifestazione

Venerdì 24 maggio

Ore 16:30 Workshop “L’Olio extravergine di oliva “Itrana” protagonista del territorio delle Colline Pontine. Le Aziende olivicole si raccontano.

A cura di CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina)

Ore 17:30 Show Cooking Lady Chef Maria Nasso

A cura di APCL (Associazione Provinciale Cuochi di Latina). Abbinamento vino a cura FIS (Fondazione Italiana Sommelier Latina). Intervista aziende del paniere “Bianco Rosso e Pontino”

Ore 18:30 Intervista Orlando Di Mario Presidente Nazionale Italiana Macellai

Macelleria Labella Mara Sermoneta. Interviene Dott. Dino Ivarone Presidente Attività Produttive Comune di Latina

Ore 19:00 Masterclass e degustazione “Alla scoperta delle Olive da Tavola della varietà “Itrana”: degustazione guidata con abbinamento alla modalità “aperitivo”, a vini locali a marchio riconosciuto.

A cura di CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina) e AIS (Associazione Italiana Sommelier comitato Provinciale Latina). (Posti disponibili 80)

Sabato 25 maggio

Ore 10:00 Presentazione Slow Food Travel

In collaborazione con Slow Food Latina.

Ore 10:30 Laboratorio di arte sensoriale “Colori e suoni dell’olio”

A cura di CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina) e DiversaMenteAgricola (Azienda Agricola Polivalente). Dedicato ai bambini e ragazzi fino a 14 anni. (Posti disponibili 80)

Ore 11:30 Show Cooking Chef Carmine Aversano

A cura di APCL (Associazione Provinciale Cuochi di Latina). Abbinamento vino a cura FIS (Fondazione Italiana Sommelier Latina). Intervista aziende del paniere “Bianco Rosso e Pontino”

Ore 16:30 Masterclass e degustazione “Assaggiatore per un giorno…” Mini-corsi di formazione per aspiranti assaggiatori che giudicheranno gli oli delle Colline Pontine.

A cura di CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina)

Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. (Posti disponibili 80)

Ore 17:30 Show Cooking Lady Chef e Nutrizionista Dott.ssa Federica Cerasoli e Chef Luigi Lombardi Presidente di APCL.

A cura di APCL (Associazione Provinciale Cuochi di Latina). Abbinamento vino a cura FIS (Fondazione Italiana Sommelier Latina). Intervista aziende del paniere “Bianco Rosso e Pontino”

Ore 18:30 Masterclass con degustazione “L’avventura pioneristica del vino a Latina”

A cura di AIS (Associazione Italiana sommelier comitato Provinciale Latina). (Posti disponibili 80)

Ore 19:30 Consegna Riconoscimenti Bianco Rosso e Pontino “Silvio di Francia”

Premio all’Azienda e allo Chef del territorio della Provincia di Latina

Domenica 26 maggio

Ore 10:30 Show Cooking Chef Davide Frison Enoteca dell’Orologio Latina

A cura di APCL (Associazione Provinciale Cuochi di Latina). Abbinamento vino a cura FIS (Fondazione Italiana Sommelier Latina). Intervista aziende del paniere “Bianco Rosso e Pontino”

Ore 11:30 Show Cooking Chef Andrea del Villano

Abbinamento vino a cura Fondazione Italiana Sommelier Latina. Intervista aziende del paniere “Bianco Rosso e Pontino”

Ore 16:30 Show Cooking “Mozzarella che passione”

In collaborazione con l’Azienda Agricola Fattoria Galenda B.go Sabotino Latina

Ore 17:30 Show Cooking Lady Chef Beatrice D'Elia

A cura di APCL (Associazione Provinciale Cuochi di Latina). Abbinamento vino a cura FIS (Fondazione Italiana Sommelier Latina). Intervista aziende del paniere “Bianco Rosso e Pontino”

Ore 18:30 Show Cooking Pasticcere Davide Massaro

In collaborazione con Oltre la Pasticceria di Davide Marazza Priverno. Intervista aziende del paniere “Bianco Rosso e Pontino”

Ore 19:30 Dibattito “Birra artigianale o industriale?”

In collaborazione con l’Azienda B-Four Beer - Officina del Bere Latina