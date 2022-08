Sul Big Piano come Tom Hanks a Fondi

Tutti ricorderanno il film Big, un grande classico del cinema americano anni ‘80 con Tom Hanks. Il film racconta la storia di ragazzino che, a causa di un incantesimo, si sveglia nel corpo del sé stesso adulto e deve cercare il modo di tornare bambino. In quel film c’è una celebre scena in cui il protagonista, in un celebre negozio di giocattoli, inizia a suonare un pianoforte gigante camminandoci su, ebbene la scena del film oggi diventa reale e molti che l’hanno amata potranno veder avverato il proprio sogno.

Martedì 30 agosto a partire dalle ore 21 a Fondi in piazza IV Novembre, nell’ambito della rassegna R…Estate a Fondi, arriverà il Big Piano, lo strumento formato maxi che sta spopolando durante gli eventi di tutta Italia e non solo.

I più piccini potranno divertirsi a suonare passo dopo passo e gli adulti potranno tornare bambini e divertirsi a infilare una nota dopo l’altra. Oltre al divertimento per tutti, questa incredibile attrazione permetterà ai più bravi di vincere un viaggio a Barcellona.

Questo strumento è stato creato da Remo Saraceni, un ingegnere italo americano della Nasa che lo progettò per diletto e lo fece esporre nello storico negozio di giocattoli FAO Schwarz. Lo notò Annie Spielberg, sorella del famoso Steven e sceneggiatrice di Big, che lo volle a tutti i costi nel film. Da allora la fama del maxi strumento è cresciuta talmente da farlo diventare una vera e propria attrazione amata da grandi e piccini.

L’appuntamento

È dunque per martedì 30 agosto alle 21.00 a Fondi.