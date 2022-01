Giornata della Memoria: Opera Prima porta in scena in “Binario 21”

In occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria, torna un appuntamento ormai tradizionale con uno spettacolo nato “per non dimenticare” ideato dalla Compagnia Opera Prima Teatro, sempre sensibile a queste tematiche.

Dopo lo splendido e toccante spettacolo Voci nel Tempo, Agnese D’Apuzzo e Zahira Silvestri coadiuvate alle luci e alla fonia da Andrea Grassi, tornano a trattare il tema dell’Olocausto e la deportazione degli ebrei con Binario 21 … per non dimenticare.

Uno spettacolo liberamente ispirato all’omonimo libro che la senatrice Liliana Segre ha scritto insieme a Felice Cappa e Moni Ovadia.

Tra il 1943 e il 1945 dal binario 21 della stazione centrale di Milano sono partiti centinaia di deportati verso i campi di concentramento di Auschwitz, Mauthausen o i campi di lavoro italiani di Fossoli e Bolzano. Oltre 600 uomini, donne, bambini innocenti furono caricati su quei treni merci e pochissimi di loro hanno fatto ritorno. Tra di loro il 30 gennaio 1944 partirono anche Liliana Segre e suo padre diretti ad Auschwitz, lei appena 13enne fu tra i pochi che tornarono, suo padre non ce la fece e questa vicenda segno per sempre la sua vita.

Binario 21, come fu per Voci nel Tempo, vuole porre l’attenzione non sulle barbarie dei campi di concentramento ma sulla forza delle persone, sulla speranza di farcela che li ha tenuti in vita, sulla fine di quegli orrori.

Lo spettacolo sarà impreziosito dalle musiche di un duo di chitarre e trio di violini, allievi di Luogo Arte Accademia Musicale, e dalla performance dell’artista Alba Lavermicocca che dipingerà sul posto seguendo le suggestioni del momento. Un connubio di arti per raccontare ciò che non deve mai essere dimenticato.

L’appuntamento

È per venerdì 28 gennaio alle ore 19.30 presso la Chiesa Apostolica di Sermoneta Scalo, con ingresso gratuito, green pass rafforzato e prenotazione obbligatori da effettuare chiamando il numero 349 4686401.

Oppure sabato 29 gennaio alle ore 21.00 presso il piccolo ma accogliente teatro di Opera Prima in via dei Cappuccini, green pass rafforzato e prenotazione obbligatoria da effettuare ai numeri 347/7179808 e 331/7872869.