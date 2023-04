A Formia la seconda edizione del festival Bizantina

Dopo il successo della prima edizione, torna a Formia il festival “Bizantina. Tra Oriente e Occidente”, una rassegna che vede nella musica un linguaggio universale per parlare di pace tra i popoli, oggi ancora più necessaria. Il festival, organizzato dall’associazione culturale Collettivo Teatrale Bertolt Brecht in collaborazione con Finisterre / Archivio Aurunco, è un’ottima occasione per ascoltare suoni e musiche provenienti da tutto il mondo ed eseguite da grandi artisti, affermati ed esordienti.

Quattro saranno gli appuntamenti ospitati presso il piccolo teatro Iqbal Masih di Formia il venerdì 14, venerdì 21, lunedì 24 aprile alle ore 21.00 e domenica 30 aprile alle ore 19.00. L’ingresso sarà a pagamento per le prime tre serate al costo di 6 euro, il gran finale di domenica 30 aprile invece sarà a ingresso libero e gratuito.

Venerdì 14 aprile

CLAUDIO PRIMA & SEME

“Enjoy”

Claudio Prima, una delle figure più importanti della nuova world music italiana e già fondatore della acclamata brass band Bandadriatica, presenta a Formia il suo progetto SEME dove il suo organetto e la sua voce cristallina dialoga con un trio strumentale per raccontare storie e fantasie del suo Salento e di quelle zone di frontiera che guardano al mare. Composizioni originali e uno stile raffinato in grado di coinvolgere tutti seminando letteralmente, emozioni.

Venerdì 21 aprile

SPARATRAPP

“Musica Medicamentosa”

Camillo De Felice e Elia Ciricillo in un originalissimo repertorio terapeutico di canzoni e balli fatti apposta per “sanare il core”. Tamburelli, putipù, kazoo, chitarre per raccontare a voce spiegata come si fa un ragù o come si indovina il futuro, come si balla sul tamburo o come si fa l’amore anche quando si parla un’altra lingua. Storie per curare da una farmacia ambulante musicale che è tutta di ridere e da visitare. A Formia prima nazionale di presentazione del nuovo disco “Musica medicamentosa”.

Lunedì 24 aprile

MARIA MORAMARCO

“Stella Areinte”

Brani della tradizione delle Murge (nei dintorni di Altamura e Matera), proposti da una interprete storica del folk italiano, leader del gruppo Uaragniaun. In questo spettacolo brani dedicati al racconto della Passione, ai pellegrinaggi e alla vita dei Santi, con una energia esecutiva, vocale e strumentale, praticata da Maria e dai suoi musicisti, con grande “passione”.

Domenica 30 aprile

LUMENEA

“Anemo”

Una festa griko-salentina per presentare “Anemo”, il nuovo progetto musicale del gruppo Lumenea composto da 10 giovani artisti di Corigliano d’Otranto, uno dei paesi della minoranza grika salentina. Lumenea vede la direzione artistica di Ambrogio Sparagna che da alcuni decenni è impegnato nell’attività di ricerca e promozione della tradizione popolare di questa area. Una occasione per cantare e ballare pizziche nello stile “griko”.