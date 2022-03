Bizantina – Tra Oriente e Occidente: rassegna musicale a Formia

La musica, si sa, avvicina, unisce, crea ponti, permette il dialogo e lo scambio anche quando si parlano lingue diverse o si è molto lontani. Questo è il messaggio di pace che la rassegna Bizantina / Tra Oriente e Occidente, che si terrà a Formia nel mese di aprile, si prefigge di comunicare.

Bizantina / Tra Oriente e Occidente, festival di musica popolare legato alla manifestazione La zampogna che da circa 30 anni si realizza a Maranola e in altre località del sud pontino, è organizzato dall’associazione culturale Archivio Aurunco in collaborazione con il Collettivo Teatrale Bertolt Brecht.

I primi quattro appuntamenti della rassegna si terranno presso il piccolo teatro Iqbal Masih e presso la Chiesa Madonna della Croce dal 2 al 24 aprile e vedranno esibirsi artisti del calibro di Blas Roca Rey e Ambrogio Sparagna e altri giovani talentuosi musicisti. Per prenotare il proprio posto nel piccolo teatro Iqbal Masih è possibile contattare il numero 3273587181.

Sabato 02 aprile – ore 21 (ingresso a pagamento – 10 €)

Teatro Iqbal Masih

LA BALLATA DEL NOSTRO VENTO

Racconti Musiche e Canti

con Blas Roca Rey e Ambrogio Sparagna

Tutto nasce da una radio: dalla richiesta di raccontare settimanalmente, ogni venerdì, in questo periodo difficile di pandemia, una storia. E piano piano, da mille sorgenti sono scaturite le varie storie, tutte scritte da Blas Roca Rey, che caratterizzano la narrazione di questo originale spettacolo. Storie vere di uomini e donne, sportivi e partigiani, bambini, musicisti, attori, e anche storie personali.

Dall’incontro con Ambrogio Sparagna è nata l’idea di trasferire il racconto dalla radio a teatro dando vita ad uno spettacolo in cui la voce narrante di Blas interagisce con la partitura appositamente composta ed eseguita da Ambrogio Sparagna per La ballata del nostro vento. Uno spettacolo che colpisce e commuove per la varietà e la ricchezza delle sue narrazioni recitate e cantate. Un’originale forma di “teatro canzone” capace di inchiodare il pubblico all’ascolto ed offrire emozioni di grande intensità poetica.

Sabato 9 aprile – ore 19.00 (ingresso libero)

Chiesa Madonna della Croce

LA LIRA BIZANTINA

Incontro / Concerto

con Federica Santoro

Federica Santoro è una giovane promessa della musica tradizionale calabrese. La sua ricerca è testimonianza di come attraverso nuove composizioni e la versatilità di uno strumento musicale di grande fascino, lirismo, ritmo, si possano suscitare grandi emozioni. La musica tradizionale e i suoni della modernità sono la matrice del repertorio calabrese e il rimando alla cultura grecanica dal cui alveo è arrivato fino ai nostri giorni questo strumento, un suono giovane e una cultura ancestrale.

Domenica 10 aprile – ore 21.00 (ingresso a pagamento – 8 €)

Teatro Iqbal Masih

ACROBAZIE

Concerto

Circo Diatonico

L’allegria e la malinconia, la magia del circo, la poetica del viaggio continuo, il brivido del trapezio, la baraonda anarchica del clown, l’eleganza incosciente dell’equilibrista. Tutto questo in musica, in un funambolico swing gitano che non è insensibile ai richiami della musica popolare italiana, del klezmer e del jazz. Una sarabanda di fiati e percussioni scatenata intorno all’organetto di Clara Graziano, autrice dei brani del gruppo.