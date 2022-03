Bloccati dalla Neve in scena al Teatro Europa

Nuovo appuntamento che vede protagonisti importanti personaggi del mondo dello spettacolo al Teatro Europa di Aprilia: sabato 2 aprile andrà in scena Bloccati dalla Neve con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere diretti da Enrico Maria Lamanna.

Una divertente commedia piena di buoni sentimenti scritta da Peter Quilter che racconta di Patrick, uomo solitario che vive in un cottage isolato nella campagna e di Judith che in una notte di tempesta bussa alla sua porta in cerca di pane e uova completamente ricoperta di neve. L’uomo pensa di liberarsene in pochi minuti dandole ciò che cerca, ma il maltempo peggiora repentinamente e la polizia dirama l’allerta e il divieto di uscire dalle proprie abitazioni. Patrick e Judith si ritrovano a dover convivere forzatamente per tutta la durata della tempesta, che imperversa per giorni. Dopo gli scontri dei primi momenti i due vivranno momenti di pura follia e gran divertimento.

L’appuntamento

È per sabato 2 aprile alle ore 21.00. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 06.97650344 - 335.8059019, per l’acquisto dei biglietti è possibile passare al teatro o acquistarli on line sul circuito CiaoTickets.