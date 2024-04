Blue Star: la personale dell’artista statunitense Stephen Buscemi alla Monti 8

Nuova interessante iniziativa della galleria Monti 8 che porta a Latina le opere di un giovane artista statunitense Stephen Buscemi. Classe 1998, è nato a Long Island ma vive e lavora a New York.

Una doppia sfida per gli organizzatori sia per via della provenienza dell’artista che per la sua giovane età, si tratta infatti di un debutto in assoluto non solo per la città di Latina ma per tutto il continente europeo e oltre.

Blue Star, che sarà inaugurata sabato 27 aprile, vede in esposizione cinque tele realizzate appositamente per questa mostra e una serie di lavori dipinti precedentemente incentrati per lo più sulla figura maschile, che non troviamo mai ritratta in maniera intera e realistica. Buscemi si concentra sui particolari: mani che suonano il pianoforte, scarpe indossate da non sappiamo chi, corpi e volti di cui non si conoscono mai approfonditamente i tratti e l’identità.

Questo velo di mistero e forte senso di intimità che si viene a creare con questi dipinti sono ampliati dalle cromie scure, dai contorni rarefatti e dal sapiente uso della luce, un vero e proprio studio sui riflessi, sulle ombre.

La mostra sarà inaugurata sabato 27 aprile alle ore 18.30 alla presenza dell’artista e sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 fino al 31 maggio.

In occasione del vernissage si potranno degustare i cockatil innovativi della Nio, si tratta di kit di assaggio di vari gusti che non hanno bisogno di bar o miscelatori ma solamente dell’aggiunta di ghiaccio (da qui il nomer Needs Ice Only).