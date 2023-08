A Latina il dj di fama mondiale Bob Sinclair

Arriva presso l’Hotel Fogliano di Latina un evento di grande richiamo nazionale: si esibirà in una performance il grande dj e producer musical Bob Sinclair.

L’idea iniziale era quella di organizzare un mega party in spiaggia, dove far ballare le persone in una location naturale davvero suggestiva. Dato che la spiaggia antistante l’elegante hotel è posta all’interno del Parco Nazionale del Circeo è soggetta a regolamenti per la tutela dell’ambiente e degli animali che qui hanno dimora, per cui non è stato possibile svolgere all’aperto l’evento per via dell’alto volume della musica.

Gli organizzatori hanno deciso di spostarsi all’interno della struttura e consentire a tutti il giusto divertimento nel rispetto dell’ambiente circostante.



Bob Sinclar, dj e producer musicale di origini francesi, di fama mondiale che remixando canzoni celebri come World, Hold on, Love Generation, Far l’amore, Sound of freedom, We could be dancing, Rock this Party, Rock the party e Burning ha fatto ballare giovani e meno giovani nei cinque continenti.

Ha mosso i primi passi nel mondo della musica nella seconda metà degli anni ’90 e ha all’attivo ben nove album più un best of.

L’appuntamento

È per venerdì 4 agosto all’Hotel Fogliano presso il lido di Latina, per info e prenotazioni è a disposizione il numero0773.273418.