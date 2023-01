Bonì Bonanno: la musica come ponte emotivo per i malati di Alzheimer

Si terrà a Roccagorga presso la Parrocchia S.S. Leonardo ed Erasmo il concerto “Bonì Bonanno” organizzato dall’Associazione “Gerardo Restaini” col patrocinio della Regione Lazio e di Lazio Crea.

Ad esibirsi venerdì 6 gennaio il gruppo musicale de I Trillanti in un concerto di musica e parole, canti di Natale della tradizione, suoni e canzoni ma anche letture e poesie che porteranno ognuno di noi indietro nel tempo risvegliando ricordi ed emozioni.

Il concerto nasce con l’intento di aiutare gli anziani malati di Alzheimer o che cominciano a manifestare i primi segnali di demenza senile: diversi studi scientifici evidenziano l’importanza della musicoterapia come strumento prezioso per stimolare le aree del cervello associate alla memoria musicale, che a quanto pare nel decadimento dovuto alla malattia subiscono danni minori rispetto ad altre aree del cervello. Per questo motivo la musica può diventare un ponte col passato emotivo e psicologico di tante persone anziane.

Il concerto sarà preceduto alle ore 17:00 dall’esibizione degli zampognari in Piazza IV Gennaio, dove si troveranno anche delle bancarelle che offriranno regali per grandi e piccini.