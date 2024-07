Borgo Piave in Festa: cinque giorni di gastronomia e musica dal vivo

Prezzo non disponibile

Dal 17/07/2024 al 21/07/2024

Borgo Piave in Festa: in occasione delle celebrazioni in onore del Santo Patrono Benedetto, cinque giorni di festa a Latina.

Da mercoledì 17 a domenica 21 luglio ogni sera esibizioni sportive e di scuole di danza, musica dal vivo e l'ottimo stand gastronomico.

Tutte le sere ottimi piatti da gustare ascoltando buona musica, ce n'è per tutti i gusti dalle cover bandi di artisti come Vasco Rossi e i successi degli anni '80 a musica da ballare con varie e importanti orchestre spettacolo.

L'appuntamento

È dal 17 al 21 luglio presso lo spiazzo antistante la parrocchia di San Benedetto a Borgo Piave.