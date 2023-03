Al Fellini di Pontinia va in scena “Brevi interviste con uomini schifosi”

Un altro importante appuntamento al Teatro Fellini di Pontinia, andrà in scena “Brevi interviste con uomini schifosi” per la regia e drammaturgia di Daniel Veronese.

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro di David Foster Wallace, ma i monologhi maschili mirabilmente tratteggiati dallo scrittore americano diventano un dialogo tra uomini e donne.

In scena Lino Musella e Paolo Mazzarelli, che si alternano in parti maschili e femminili, per porre all’attenzione dello spettatore alcune figure di uomini incapaci di avere sane relazioni con le donne. Uomini che sviliscono, denigrano, disprezzano e usano le donne.

Una serie di voci e situazioni che mettono in luce fragilità, gelosie, desiderio di possesso, violenza e cinismo il tutto raccontato in chiave grottesca e disturbante sebbene comica, che riesce a far pensare e riflettere sui rapporti tra uomini e donne.

Lo spettacolo sarà preceduto alle 19.30 dal consueto appuntamento della rassegna Effetti Collaterali ospitata nel foyer del teatro curata da Anna Eugenia Morini. “Nella testa di D.F.Wallace, un breve ma veridico profilo” è il secondo appuntamento dedicato al genio di Wallace e ne parlerà al pubblico Leonardo G. Luccone, scrittore, editor, che ha tradotto e curato volumi di scrittori angloamericani come John Cheever e F. Scott Fitzgerald. Per partecipare è gradita la prenotazione da effettuare al numero 3496384606.

L’appuntamento

È dunque sabato 25 marzo alle ore 21.00 per lo spettacolo e alle 19.30 per la rubrica Effetti Collaterali al Teatro Fellini di Pontinia. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3925407500, i biglietti sono disponibili online sul circuito Ciaotickets. Come sempre saranno disponibili navette in partenza da Latina per raggiungere il teatro.