Brif Bruf Braf il festival tutto dedicato ai bambini al Parco San Martino

All’interno della rassegna Vivi i Parchi del Lazio arriva al Parco di San Martino a Priverno un festival dedicato ai bambini a cura di Matutateatro: Brif Bruf Braf.

Tre giorni spettacoli teatrali, laboratori artistici, giochi, cinema e passeggiate nella natura dedicati ai più giovani e ad ingresso gratuito. Una maniera divertente e interessante per riprendere, in piena sicurezza e dopo questa epidemia che ha costretto in casa grandi e piccini, delle attività all’aperto per tutta la famiglia.

Le attività laboratoriali sono pensate per bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 12 anni, che verranno suddivisi per età in piccoli gruppi.

Ogni sera si terrà una proiezione cinematografica adatta a bambini e ragazzi, dedicata alla tematica ambientale. Una minirassegna curata da Vincenzo Notaro, in collaborazione con l’associazione CinemAmbiente di Torino, membro fondatore del Green Film Network, associazione che riunisce le più importanti rassegne cinematografiche internazionali a tema ambientale.

Per tutta la durata del festival sarà allestita nel parco una libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, realizzata in collaborazione con la Libreria Anacleto di Cisterna di Latina.

Il titolo della rassegna, come spiegano gli organizzatori, è un omaggio a Gianni Rodari, di cui quest’anno si celebra il centenario dalla nascita, è un inno alla fantasia e al gioco contenuto nella raccolta Favole al Telefono.

L’appuntamento

È da venerdì 28 a domenica 30 agosto presso il Parco San Martino, l’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione conforme alla normativa anti Covid-19 telefonando al numero 0773-912206 in orari d’ufficio, o al numero 3286115020.

Il programma dei tre giorni:

venerdì 28 agosto

ore 10.30 laboratorio “Teatro e musica tra i suoni della natura”

ore 11.30 si terrà lo spettacolo “Bibliocaravan. Il gioco dell’oca”

ore 16.30 laboratorio “La fabbrica dei colori”

a seguire saluto istituzionale

ore 18.30 “Tra le storie del bosco” spettacolo itinerante tra i sentieri del parco

ore 21.00 proiezione del documentario “Orsi” di Irina Zhuravleva.

Sabato 29 agosto

Ore 10.30 laboratorio di scrittura creativa

Ore 16.30 laboratorio “Danzando con le bolle”

Ore 18.30 spettacolo “Cappuccetto Red”

ore 21.00 proiezione di “L’uomo che piantava gli alberi”

un film d'animazione del 1987 diretto da Frédéric Back, basato sul racconto omonimo di Jean Giono pubblicato nel 1953.

Domenica 30 agosto

Ore 10.30 laboratorio creativo “Clic. Occhio all’inquadratura”

Ore 11.30 piccola escursione nel bosco di San Martino con il naturalista Giovanni Mastrobuoni

Ore 16.30 laboratorio creativo “A ritmo di parole”

Ore 18.30 spettacolo “Suoni di fiaba”

Ore 21.00 con una proiezione di cortometraggi a tematica ambientale

