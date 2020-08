“Brigantesse. Storie d’amore e di fucile”: doppio appuntamento a Sezze e Maenza

Due gli appuntamenti a Sezze e Maenza, più quello di Segni, organizzati dalla Compagnia dei Lepini con il patrocinio delle rispettive Amministrazioni comunali, per la presentazione del cd/libro di Andrea Del Monte “Brigantesse. Storie d’amore e di fucile”.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla stessa Compagnia dei Lepini, si dividerà in tre momenti, tre concerti acustici. La prima data fissata è quella di Sezze, venerdì 21 agosto alle 21:30 nell’anfiteatro del Centro Sociale Calabresi, a due passi dalla sede della stessa Compagnia. Il 24 agosto, invece, teatro dell’evento sarà la centralissima piazza S.Maria a Segni, con inizio previsto sempre alle 21:30. Il giorno successivo, sempre alla stessa ora, ci si trasferirà a Maenza, per chiudere il trittico di eventi all’interno di piazza Bouffemount.

Il progetto musicale e letterario “Brigantesse. Storie d’amore e di fucile” nasce da un'idea del cantautore Andrea Del Monte, già autore di “Caro poeta, caro amico” dedicato a Pier Paolo Pasolini. Nel disco ci sono tredici brigantesse che tornano a rivivere in altrettante poesie musicate e cantante da Andrea Del Monte con la produzione dello stesso Del Monte, di Nick Valente e Guido Guglielminetti, vantando anche prestigiosi interventi musicali come quello di John Jackson, storico chitarrista di Bob Dylan, e Roberto Cardinali, chitarrista nel film ‘Loro’ di Paolo Sorrentino. Lo stesso Cardinali accompagnerà l’autore in questo trittico di eventi.

Il libro, edito dalla casa editrice Ponte Sisto, e il cd prodotto dall’etichetta tedesca Sound System Records, sono composti da tredici liriche, ognuna è la storia di una Briganta, scritte da poetessa e poeti. Sono brigantesse che hanno lottato sui Monti Lepini, nelle campagne del Sud, lungo i territori dominati dal Papato o su quelli controllati dai francesi: “Sarà un momento importante che alza un velo su un fenomeno, quello del brigantaggio, che ha avuto un impatto politico, sociale e culturale molto importante per i territori lepini. Come Compagnia – ha spiegato il presidente Quirino Briganti – abbiamo fortemente voluto svolgere queste manifestazioni, proprio per avvicinare appassionati e curiosi a questo affascinante mondo. Ben vengano, dunque, queste operazioni culturali che contribuiscono a migliorare la nostra percezione dell’identità territoriale”.

La prenotazione alle tre serate, nel rispetto delle normative per contrastare il Covid-19, è obbligatoria e si può presentare alla segreteria della Compagnia dei Lepini, al numero 0773889644.