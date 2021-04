Buona domenica: torna l’iniziativa sul lungomare di Latina

Nuovo appuntamento con Buona Domenica l’iniziativa promossa dal Comune di Latina che ogni ultima domenica del mese chiude al traffico delle auto il lato sinistro del lungomare per permettere una passeggiata a piedi e in biciletta in totale sicurezza e libertà.

Dopo lo stop dovuto al rientro in zona rossa e poi arancione del Lazio, torna Buona Domenica: un modo semplice ma efficace per permettere a famiglie, sportivi, amanti della natura e della fotografia o semplicemente a tutti coloro che amano passeggiare al mare di farlo in sicurezza, senza doversi preoccupare delle auto che sfrecciano lungo la strada, soffermandosi ad ammirare il panorama in tranquillità.

Un modo efficace per poter ammirare le bellezze paesaggistiche del nostro litorale ancora incontaminato e libero da costruzioni, traffico selvaggio e caos.

Tutti coloro che vorranno, potranno contribuire inoltre alla pulizia della spiaggia con il supporto di ABC Azienda per i Beni Comuni di Latina.

Grazie ad un accordo dell’Amministrazione Comunale i visitatori potranno utilizzare i parcheggi dell’hotel Fogliano, del Miramare e dell’hotel Tirreno.

Come sempre l’appello è quello di fare attenzione a non creare assembramenti e mantenere dei comportamenti responsabili verso sé stessi e gli altri.

L’appuntamento

È dunque per domenica 25 aprile dalle 9 alle 17 da Capoportiere a Rio Martino.