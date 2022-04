Buona domenica: le passeggiate sul lungomare in sicurezza

Indirizzo non disponibile

Torna puntuale ogni ultimo weekend del mese l’iniziativa Buona Domenica: l’isola pedonale sul lato sinistro del lungomare di Latina.

Domenica 24 aprile dalle 9 alle 14 il tratto tra Capoportiere e Rio Martino sarà interdetto al traffico e si potrà passeggiare in tutta tranquillità.

Si potrà godere dello splendido panorama tra il mare e il lago di Fogliano, scattare foto, fare sport, fare birdwatching, una pedalata in bicicletta in totale relax, senza preoccuparsi delle auto che sfrecciano lungo la strada o parcheggiano in ogni angolo.

Una occasione di cui approfittare dato che questa sarà una delle ultime domeniche in cui sarà ripetuta l’iniziativa prima dell’arrivo dell’estate, quando i bagnanti conquisteranno le spiagge e non si potrà chiudere il passaggio delle vetture.