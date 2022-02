Traffico chiuso sul lungomare di Latina: torna Buona Domenica

Indirizzo non disponibile

Torna puntuale ogni ultimo weekend del mese l’appuntamento con Buona Domenica sul lungomare di Latina.

Domenica 27 febbraio dalle 9 alle 14 il tratto del lungomare tra Capoportiere e Rio Martino sarà chiuso al traffico per rendere più agevole la passeggiata tra la natura incontaminata del lago di Fogliano e del mare.

Un’occasione imperdibile per godere del panorama, per fare dello sport, una semplice passeggiata a piedi o in biciletta, del birdwatching o semplicemente scattare delle fotografie al paesaggio, senza preoccuparsi delle automobili che sfrecciano.

In concomitanza con Buon Domenica si terrà inoltre l’iniziativa della ONLUS Plastic Free che chiama a racconta i volontari di Latina e provincia per la pulizia del lungomare.

Tutti, grandi e piccini, possono aderire all’iniziativa o richiedere più informazioni contattando i referenti di zona o registrandosi all’evento.