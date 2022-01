Torna Buona Domenica: l’isola pedonale sul lungomare di Latina

Indirizzo non disponibile

Dopo il successo dello scorso anno, torna Buona Domenica l’iniziativa che promuove le bellezze naturali del litorale pontino.

Come l’anno scorso, a partire da gennaio e fino ad aprile, ogni ultima domenica del mese il lungomare di sinistra tra Capoportiere e Rio Martino sarà chiuso al traffico in modo da creare una grande area pedonale di circa 4 km.

Dalle 9 alle 14 si potrà passeggiare nella suggestiva striscia di terra tra il lago di Fogliano e il mare. Un’occasione imperdibile per godersi lo splendido panorama all’interno del Parco Nazionale del Circeo, la possibilità di praticare sport, passeggiare, pattinare e, perché no, andare in bicicletta senza il timore delle auto che sfrecciano sul lungomare.

L’appuntamento

È dunque per domenica 30 gennaio dalle 9 alle 14. Gli Hotel Fogliano e Tirreno metteranno a disposizione i propri parcheggi per tutti coloro che vorranno godersi il nostro splendido lungomare.