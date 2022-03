Buona Domenica: torna l’isola pedonale sul lungomare di Latina

Arriva l’ultima domenica del mese e con essa anche l’isola pedonale sul lato sinistro del lungomare di Latina. Domenica 27 marzo il tratto tra Capoportiere e Rio Martino sarà chiuso al traffico dalle 9 alle 14. Si potrà approfittare della primavera e godersi lo splendido panorama della natura tra mare e lago che il nostro territorio offre.

A piedi, in bicicletta, sui pattini, grazie all’iniziativa Buona Domenica si potrà passeggiare e fare sport approfittando delle soste per scattare qualche foto suggestiva e godere del lungomare senza doversi preoccupare delle macchine che passano in continuazione.