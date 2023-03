C’è Costa per Te: si ride insieme al Teatro Moderno

Un altro spassoso appuntamento al Teatro Moderno di Latina: si apprestano ad arrivare nel capoluogo pontino Antonello Costa, Annalisa Costa e un intero corpo di ballo.

Da venerdì 24 a domenica 26 in ben quattro repliche andrà in scena lo spettacolo C’è Costa per Te. Come afferma Costa stesso “Il titolo è un gioco di parole dalla trasmissione cult di Maria De Filippi, con la differenza che, mentre lei prova a risolvere i problemi degli italiani facendoli piangere, io cerco di risolverli facendoli ridere".

Un varietà cantato, ballato e recitato seguendo la grande tradizione dell’avanspettacolo italiano miscelata a una comicità contemporanea. Uno show dal ritmo serrato in cui Costa compone, arrangia, caratterizza, coinvolge, omaggia e dirige sketch, gag, parodie, macchiette, canzoni e balletti.

L’appuntamento

È per venerdì 24 marzo alle ore 21.00, sabato 25 alle ore 17 e alle ore 21.00 e per domenica 26 marzo alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione l’indirizzo email info@modernolatina.it e il numero di telefono 0773 66 05 50. I biglietti sono acquistabili anche online sul circuito Ciaotickets.