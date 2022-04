Caccia alle Uova di Pasqua al Morbella

In questa bella atmosfera primaverile è ancora più bello festeggiare la Pasqua, e il Centro Commerciale Morbella organizza per la gioia dei più piccini un pomeriggio di festa e giochi proprio in occasione di questa festività.

Sabato 16 aprile dalle 15 alle 19 si rinnova una tradizione internazionale ovvero la caccia alle uova decorate, i piccoli esploratori saranno coinvolti in questa simpatica caccia al tesoro, oltre che in laboratori creativi, giochi a squadra e tante altre sorprese.

L’appuntamento

È dunque per il sabato di Pasqua, 16 aprile, dalle 15 alle 19 presso il Centro Commerciale Morbella.