Al MUG, Luca Albanese presenta “Il Cadavere Dimenticato”

Proseguono gli eventi che celebrano i quattro anni di attività del MUG Museo Giannini di Latina che sabato 23 luglio ospiterà la presentazione del libro Il Cadavere Dimenticato di Luca Albanese edito da All Around.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Collettivo Creativo Latina e vedrà la partecipazione, accanto all’autore, della scrittrice pontina Rossana Carturan.

Il romanzo ambientato nella Bordighera 1898, è un giallo storico primo volume di una trilogia che vedrà come filo conduttore l’antico hotel Angst, albergo abbandonato in via di ristrutturazione.

Il giallo vede protagonista l’anziano e noto scrittore Cesare Giano che torna a Bordighera dopo anni di assenza e ricorda la gioventù passata in Liguria quando lavorava come garzone di cucina dell'Hotel Angst. Una sera al termine del servizio si imbatte in un cadavere nel giardino dell’albergo. Pensando di poter indagare sul caso con l’aiuto della giovane Alice, appassionata di Sherlock Holmes, nasconde ingenuamente i resti del cadavere nella sua stanza in albergo. A seguito dello scoppio di un incendio vengono ritrovate le spoglie carbonizzate del cadavere nella sua stanza, e viene arrestato per omicidio. Un giornalista appena arrivato in Liguria, indagherà sulla faccenda per scoprire cosa sia realmente successo.

Luca Albanese, originario di Bordighera e pontino d’adozione, ha all’attivo una serie di raccolte di poesie, è allievo della scrittrice Rossana Carturan.

L’appuntamento

È dunque per sabato 23 luglio alle ore 19.00 presso il Museo Giannini di Latina.