Calanne 2020: on line glié sciusci gaetani più belli

Tra le tradizioni più belle e sentite a Gaeta c’è la notte de glié sciusci ovvero canti di questua in onore di San Silvestro che gruppi spontanei di musici e cantori portavano di casa in casa la sera del 31 dicembre. Questi canti erano accompagnati da strumenti a fiato e percussioni di antiche origini. Tra un canto e l’altro venivano consumati dolci tipici della tradizione che venivano offerti dalle massaie.

Una tradizione che si tramanda da generazioni e che mantiene vivo il ricordo di usanze, costumi, canti e ricette tipiche del passato.

Quest’anno, date le restrizioni per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus, non sarà possibile suonare di casa in casa, quindi l’Associazione Culturale Le Tradizioni ha ideato un evento on line: Calanne 2020 la prima rassegna musical-popolare sui sociale. Un modo originale per non abbandonare le tradizioni e anzi rendere partecipi i più giovani, più avvezzi a internet e social.

Nel pomeriggio del 31 dicembre a partire dalle 17.00 verranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’associazione video di repertorio di edizioni passate de glié sciusci gaetani, addirittura ripescando tra video girati negli anni ’70.

L’associazione Le Tradizioni invita inoltre la popolazione a realizzare e inviare un video in cui nonni, genitori magari insieme ai propri figli e nipoti raccontino i loro ricordi de glié sciusci di quando erano giovani. I video saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’associazione Le Tradizioni. Un modo originale per unire le generazioni e mantenere vivi i ricordi del passato, così preziosi per il presente.

