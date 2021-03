Il Calendario della Terra Pontina in tour: prima tappa Sermoneta

Un tour di scoperta e promozione delle bellezze pontine, dell’arte e di prodotti tipici locali lavorati nelle locande e ristoranti migliori della provincia: ecco la mostra itinerante che vedrà protagonista Giancarlo De Petris, affermato sketcher pontino, e il suo Calendario della Terra Pontina.

Tutto parte dalle 12 tavole a colori realizzate da De Petris in giro per la provincia e poi raccolte nel volume Calendario della Terra Pontina edito da Sintagma. Queste 12 tavole saranno esposte in vari locali un modo per promuovere arte, ristorazioni, turismo e ovviamente le bellezze pontine immortalate dallo sketcher.

Si parte giovedì 11 marzo presso la Locanda Bonifacio VIII diretta da Vincenzo Piccolo a Sermoneta: per 15 giorni i commensali, oltre a degustare le prelibatezze proposte dal locale, potranno comodamente ammirare gli artistici scorci e vedute disegnate dall’artista Giancarlo De Petris scegliendo di andarle a visitare di persona o anche di arredare la propria abitazione con alcune delle opere esposte.

Con i suoi carnet, De Petris ha partecipato a tutte le edizioni di Matite in Viaggio a Mestre, Diari di Viaggio Ferrara Festival volando fino in Francia come rappresentante dell’Italia nel prestigioso Rendez vous de carnet de voyage. Ha pubblicato il libro “Venezia. Storie d’acqua” edizioni El Squero, e “Viaggio nella Terra Pontina” edito da Sintagma, tenendo varie mostre e presentazioni tra cui Più Libri Più Liberi presso La Nuvola di Fuksas, a Roma.

“Il Calendario della Terra Pontina – spiega Mauro Nasi, presidente dell’associazione Sintagma – non è solo un calendario con 12 opere a colori, mai pubblicate prima e stampate per essere incorniciate, ma un progetto di promozione del territorio che toccherà quelle stesse città ritratte facendone conoscere le bellezze, le attrattività ma anche i propri prodotti, piatti e sapori volendo essere un’occasione in più per scegliere le attività di ristorazione della Terra Pontina”.