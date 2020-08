Calici di Stelle: all’Azienda Ganci il fine settimana è col naso all’insù

Torna in questa estate 2020 anche la manifestazione nazionale Calici di Stelle ideata e promossa da Movimento Turismo del Vivo e Città del Vino e a cui aderiscono diverse cantine di tutta Italia.

Una serie di eventi in vigna: degustazioni, cene, aperitivi, merende con il Vignaiolo, concerti, osservazioni del cielo e molto altro ancora tutto sempre nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Anche l’azienda Agricola Ganci aderisce all’iniziativa con una serie di appuntamenti dal 7 al 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo famose per le stelle cadenti, ci sarà il Weekend delle Stelle con pranzi, cene e apertivi in vigna, il concerto omaggio a Franco Califano e Gabriella Ferri e l’osservazione delle Stelle nel dopocene. Il 12 agosto si terrà la serata Calici di Stelle.

È possibile scegliere di mangiare presso l’azienda agricola o accedere dopo cena per osservare le stelle cadenti in mezzo alla natura grazie alla presenza degli esperti dell'Associazione Pontina Astrofili che mette a disposizione i propri telescopi.

Dato che i posti sono limitati occorre prenotare chiamando il numero 0773 208219.

Foto tratta dalla pagina Facebook dell'Azienda Agricola Ganci