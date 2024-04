Camere d'Aria: le iniziative per grandi e piccini del Museo Medievale di Priverno

Nell'ambito della manifestazione Camere d'Aria, che si terrà presso il Borgo medievale di Fossanova dal 26 al 28 aprile, anche il Museo Medievale di Priverno organizza diverse attività dedicate ai più piccini.



Si potranno conoscere i segreti delle antiche arti medievali e scoprire l'affascinante storia che si cela dietro il Borgo di Fossanova.



Per i più piccoli: saranno organizzati laboratori per bambine e bambini per conoscere e sperimentare l'antica tecnica della doratura, utilizzata per abbellire i manoscritti medievali, e l'arte degli intrecci realizzati per impreziosire i gioielli.



Quando?

?? Sabato 27 Aprile 2024 ore 16.00

La luce e l'oro

I segreti di un'antica decorazione



?? Domenica 28 Aprile 2024 ore 16.00

Preziosi intrecci medievali

L'arte dei gioielli



Per gli adulti: si terrà una visita guidata tematica per scoprire come nel tempo l'Abbazia si sia trasformata.

In un contesto storico, a cavallo tra il 1700 e il 1800 l'immagine del monastero, lentamente, assume il volto di un Borgo. Si potrà così scoprire la storia del complesso monastico cistercense, dalla sua nascita fino alla realizzazione dei tanti edifici che ancora oggi abbelliscono il borgo, custode di memoria storica.



Quando?

?? Sabato 27 e Domenica 28 Aprile 2024 ore 10.00

Fossanova, una storia da riscoprire

La trasformazione da Abbazia a Borgo





Info e Prenotazione

?? 3491814504/ 3472330723

?? musei.priverno@lemacchinecelibi.coop



Laboratorio dai sei anni in su € 5,00



Ingresso al Museo: intero € 3,50, ridotto € 2,50