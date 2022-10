Camere d’Aria: a Fossanova il festival culturale delle arti

Arriva nel borgo medievale di Fossanova la prima edizione di Camere d’Aria – Stanze d’Artista, un festival culturale che promuove arte, scrittura, restauro ed enogastronomia territoriale.

L’evento, curato da Domitilla Verga e Velia Littera, si terrà dal 28 al 30 ottobre e proporrà al pubblico un interessante scambio tra l’antica storia di luoghi come le casette rosse, Red palazzo, la foresteria, il ristorante “Il forno del Procoio”, il chiostro, e la contemporaneità delle arti in mostra.

Alcuni artisti selezionati saranno protagonisti di un fitto programma itinerante che crescerà esponenzialmente nelle prossime edizioni.

Nel red palazzo si potranno ammirare le opere di tutti gli artisti coinvolti: una mostra di arte contemporanea di grande fascino. Le casette rosse saranno dedicate all’arte del restauro con i lavori di Mario Salvatori e Roberto Scalesse, a incontri con autori, la lucigrafia “ballata dei ciclamini” di Mix in time group e la visual art di Manuela Carrano. Nella sala del capitolo, la splendida proiezione della lucigrafia “agro redento“ dall’opera di Duilio Cambellotti, realizzata sempre da Mix in time group. A chiudere l’evento il laboratorio riciclando arte organizzato in collaborazione con il museo medievale di Fossanova e infine, l’incontro con Alfredo Accatino, creativo italiano, che presenterà il suo ultimo romanzo ambientato nel Bauhaus.

L’appuntamento

È dunque dal 28 al 30 ottobre presso lo splendido Borgo Medievale di Fossanova.

Opere in esposizione: Caltanino – Emersioni, Manuela Carrano - Il giardino di domani, Francesco Ciabatti- Migrazioni, Roberta Conigliaro - Sogni di Terra e di mare, Valentina De Martini - Deep Water, Antonio De Nardis – Paradosso, Marco Ferri - Nuvole d’interni, Barbara Lo Faro - Donne dagli occhi belli, Pierpaolo Martinelli - Corpo, Roberta Morzetti - Reperti contemporanei, Benedetta Proto - Album di famiglia, Letizia Taliani De Marchio - Edmea Revolution, Giovanni Trimani – Assedia, Domitilla Verga - Immersioni

Il programma della manifestazione

Venerdì 28 ottobre

18.00 Sala del Capitolo - Chiostro dell’Abbazia

Proiezione “Agro Redento”di Duilio Cambellotti | Mix in Group

18.30 Red Palazzo e Casette Rosse

Vernissage mostra collettiva arte contemporanea

20:00 Il forno del Procoio

Aperitivo & due parole sul rosso

con Rocco Tolfa e Alfredo Accatino

Sabato 29 ottobre

11:00 - 13.30 | 15:00 - 20.30

Mostra arte contemporanea nel Red Palazzo e Casette Rosse

11:30 Le Casette Rosse

Il restauro di tele e mosaici a cura di Roberto Scalesse e Mario Salvatori

La ballata dei ciclamini di Mix in Group

Il giardino di domani di Manuela Carrano

Siediti con me di Domitilla Verga

17.00 Sala del Capitolo - Chiostro dell’Abbazia

Proiezione “Agro Redento”di Duilio Cambellotti | Mix in Group

18:00 Foresteria

La narrativa della bellezza e l’ispirazione fra metropoli, provincia e antichi borghi di Alice Urciolo, Gianluca Campagna, Giorgio Bastonini, Alessandro Vizzino

20:00 Il forno del Procoio

Cena su prenotazione

Domenica 30 ottobre

11:00 - 13-30 | 15:00 - 17.30

Mostra arte contemporanea nel Red Palazzo e Casette Rosse

11:00 Red Palazzo

One to one con Alfredo Accatino

Tu chiedi io racconto …La Linea e l’ombra

11:00 Museo Medievale

Riciclando ad arte

Laboratorio del riciclo per bambini 5-13 anni (solo su prenotazione)

15:00 Le casette Rosse

Il restauro di tele e mosaici a cura di Roberto Scalesse e Mario Salvatori

La ballata dei ciclamini di Mix in Group

Il giardino di domani di Manuela Carrano

Siediti con me di Domitilla Verga

17:00 Sala del Capitolo - Chiostro dell’Abbazia

Proiezione “Agro Redento”di Duilio Cambellotti | Mix in Group

17:30 Finissage