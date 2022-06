Camminare verso la musica: escursione e concerto a Fondi

Un appuntamento che unisce sport, natura e arte è “Camminare Verso la Musica”, una rassegna organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Ginepro Art con il supporto dell’Associazioni Fare Verde Fondi e la Polisportiva Olimpia Lazio.

L’incontro prevede una camminata a contatto con la natura e un concerto per poi fare ritorno al punto di partenza. Domenica 12 giugno, con partenza alle ore 9.00 in via Le Querce si raggiungerà l’Orto Botanico /Santa Maria Romana a Fondi intorno alle ore 11.00. Qui si potrà assistere al concerto dei South Zone Saxophone Quartet, per poi fare ritorno alle 13.30 circa.

Il South Zone Saxophone Quartet, è un quartetto di sassofoni attivo dal 2009 e composto da sassofonisti del sud pontino quali Luciano Bonanni, sax soprano- Danilo Florimondo Lidano, sax contralto- Armando Mancini, sax tenore e Laura Venditti, sax baritono. Vincitori di diversi concorsi musicali, si sono esibiti in diversi festival e rassegne. Hanno all’attivo due lavori discografici, il primo dal titolo Other Size contiene arrangiamenti di standard jazz; il secondo dal titolo Gli alberi 2.0, contiene musiche originali di Michele Venditti. Il loro repertorio spazia dagli standard jazz, pop, rock, folk e colonne sonore.

La partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione da effettuare chiamando il numero 3471710524 oppure tramite mail scrivendo a all’indirizzo associazionegineproart@gmail.com . Gli organizzatori raccomandano i partecipanti di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte e soprattutto di portare con sé acqua e snack.

foto tratta dalla pagina Facebook dell'Associazione Ginepro Art