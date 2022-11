Il Cammino delle Streghe: al MUG la presentazione dell’antologia

Nuovo appuntamento con la letteratura al MUG Museo Giannini di Latina: sabato 12 novembre sarà presentata la nuova antologia del Collettivo Creativo Latina: Il Cammino delle Streghe.

Con già all’attivo diverse pubblicazioni, il Collettivo Creativo Latina nasce dai laboratori di scrittura della pontina Rossana Carturan, appassionati scrittori in erba sono cresciuti dando vita a una raccolta di racconti che in questa occasione accompagnano il lettore in un viaggio immaginario nell’Italia delle leggende e dei racconti popolari.

Atmosfere di altri tempi, di altri luoghi non così lontani da noi, credenze popolari, personaggi avvolti nel mistero e antichi saperi che rivivono attraverso la creatività di giovani talenti pontini: Sara Taffoni, che ha anche curato l’edizione, Barbara Fabrizio, Alessia Bulgarelli, Luca Albanese, Ghada Soliman, Sabrina Cardullo, Michela Quagliariello e Sarra Marzuki.

L’appuntamento

È al MUG di Latina sabato 12 novembre alle ore 18.00. L’ingresso è libero.